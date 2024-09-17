Открытие станции «Потапово» поможет экономить в поездках до 10 дней в год

Открытие станции «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена позволит пассажирам экономить в поездках до 10 дней ежегодно, сообщается в Telegram-канале Дептранса столицы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новые станции не только помогают экономить время в пути, но и повышают качество жизни и делают районы Новой Москвы привлекательнее.

«К 2030 году в ТиНАО будут работать 27 станций. Мы расширяем рельсовый каркас в ТиНАО по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал он.

В Дептрансе Москвы добавили, что после открытия станции «Потапово» 50 тыс. москвичей получили метро в пешей доступности, а поездки стали комфортнее для более чем 200 тыс. жителей. Также после открытия станции Калужское шоссе станет свободнее на 10%.

Напомним, станцию «Потапово» Сокольнической линии открыли 5 сентября. В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Станцию «Потапово» построили на дороге «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» за станцией «Новомосковская» («Коммунарка»).

Также «Потапово» стала первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене. Для этого там установили больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличили подачу теплого воздуха.