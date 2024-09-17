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В Зеленограде покажут, как производится транспортная карта «Тройка»

Производитель транспортной карты открыл экскурсию «Русская Тройка»

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Пресс-служба Московского метрополитена

На заводе «Микрон Секьюрити Принтинг» в Зеленограде, который производит микроэлектронику, открыли экскурсию под названием «Русская Тройка». Все желающие смогут увидеть, как создают транспортную карту, сообщается в Тelegram-канале столичного Дептранса.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, производство «Тройки» — это сложнейший высокотехнологичный процесс, ведь только изготовление российского чипа для карты занимает до трех месяцев.

«Посетители завода смогут детально познакомиться с процессом создания самой умной в мире транспортной карты. Название экскурсии символичное: с 2023 года при участии мэра Москвы Сергея Собянина производство «Тройки» на 100% локализовано в столице. Оно полностью российское и больше не зависит от внешних факторов», — сказал глава Ликсутов.

Карта «Тройка» появилась в 2013 году. Сегодня жители столицы оплачивают ею проезд в метро, на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, речном и наземном транспорте, в пригородных железнодорожных поездах и аэроэкспрессе.

В 2018 году Московский метрополитен и АО «Микрон» учредили совместное предприятие — МСП («Микрон Секьюрити Принтинг»).

В 2022 году в метро начали поступать транспортные карты с полностью российским чипом.

В 2024 году появились «Тройки» с отечественной микросхемой нового поколения, произведенные на МСП.

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