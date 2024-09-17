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Эксперты объяснили возросшие требования россиян к уровню зарплат

Карьерный консультант Валинуров: ощущение счастья не связано с зарплатами

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«Газета.Ru»

У россиян выросли запросы к зарплатам – для счастья им теперь нужно на 16% больше, чем раньше – 250 тыс. рублей. Такие показатели говорят о том, что люди всегда хотят зарабатывать больше, а к ощущению счастья уровень зарплат не имеет отношения, заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Кто-то очень счастлив, зарабатывая миллионы. Скорее всего, люди отвечали, какая сумма была бы для них комфортной», — убежден эксперт.

В целом сегодня можно получать по 200-270 тыс. рублей, но это, в большинстве случаев, руководители компаний. К примеру, такая зарплата у начальника отдела продаж, руководителя отдела логистики и так далее. Валинуров также напомнил, что сегодня в Москве курьеры зарабатывают по 150 тысяч рублей – по его мнению, вряд ли они несчастливы, так как до этого работали в более тяжелых направлениях и получали меньше.

«Поэтому я думаю, что уровень ожиданий по доходу не очень связан с уровнем счастья», — считает специалист.

Напомним, до этого россияне также назвали зарплату мечты для жизни без кредитов – оказалось, что каждый пятый россиянин мечтает о зарплате в 100 тыс. рублей. В то же время 19,4% опрошенных полагают, что необходима сумма свыше 250 тыс. рублей в месяц.

Ранее были названы профессии с максимальным ростом зарплат.

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