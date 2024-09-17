Исламовед попросил Бастрыкина запретить деятельность Совета муфтиев России

Российский исламовед, доктор исторических наук Роман Силантьев обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать запрет Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ. Об этом сообщается в Тelegram-канале «Ценности.РФ».

Автор обращения утверждает, что обе организации, возглавляемые муфтием Равилем Гайнутдиновым, демонстрируют высокую степень криминализации, а также имеют экстремистские признаки.

По словам Романа Силантьева, Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман РФ фигурируют в криминальной хронике и резонансных скандалах чаще, чем другие мусульманские организации, хотя они контролируют не более 9% мусульманских общин России.

Роман Силантьев подчеркнул, что муфтий Равиль Гайнутдинов отличился резкими высказываниями в отношении коренного населения страны, указав на то, что россияне «спились и не могут работать, а вот мигранты, напротив, не пьянствуют, дисциплинированы и трудолюбивы».

Такое высказывание можно охарактеризовать как предвзятое и дискриминационное, считает исламовед.

Также он напомнил, что Гайнутдинов и другие представители этих организаций поддерживали ваххабизм и запрещенные организации, высказывались против запрета ношения никаба и публично осуждали муфтият Дагестана.

Кроме того, Силантьев указал на случаи задержания имамов этих организаций, которые были вовлечены в отправку порядка 30 человек в террористические группы.

Помимо этого, исламовед предупредил о рисках, связанных с попытками создать альтернативные структуры муфтията в Дагестане, которые могут усугубить сложную ситуацию в регионе.

«Как судебный эксперт, работающий в том числе по запросам Следственного комитета России, могу заметить, что самым распространенным подходом к признанию организаций или движений экстремистскими является анализ деятельности их адептов. Если адепты регулярно осуждаются за разжигание розни, оправдание и финансирование терроризма, а также за более тяжкие преступления, то это является главным аргументом для запрета всей организации», — заявил Силантьев в обращении к Бастрыкину.