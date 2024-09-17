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Эксперты заявили о преимуществах онлайн-обучения школьников над обычным

Профессор Любомирская: онлайн-обучение имеет много преимуществ над обычным

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Freepik

Обучение детей в формате онлайн – это перспективное направление в развитии российского образования. В ближайшее время оно будет пользоваться спросом и процветать, так как имеет много преимуществ над обычным обучением в школе, отметила в беседе с 360.ru профессор, руководитель Центра функциональной грамотности компании «Мобильного электронного образования» Наталия Любомирская.

Среди плюсов такого подхода к образованию эксперт назвала возможность подстроить процесс обучения под каждого ребенка, а также повысить качество уроков. Главное преимущество – это возможность детей получить хорошее образование, даже если у них нет доступа к хорошим школам. Кроме того, учиться так могут и дети, живущие за рубежом.

«Для них тоже это очень мощный фактор получения российского аттестата и российского образования. Поэтому онлайн-обучение, я думаю, будет процветать и дальше, потому что оно обладает колоссальной гибкостью, подстраиванием под детей», — убеждена профессор.

Однако у такого обучения есть и минусы. В частности, это вопрос с социализацией детей на фоне нехватки общения. Решить эту проблему можно, если отправить ребенка в спортивную или творческую школу, отметила Любомирская.

А вот вопрос безопасности учеников не будет решающим при выборе формата обучения, считает профессор. Она подчеркнула, что нападения в школах – это не массовое явление, а угрозу потенциально представляет даже обычный выход на улицу.

Напомним, исследователи МГПУ выяснили, что с 2016 года в России количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в десять раз. Отмечается, что увеличение интереса к семейному обучению и онлайн-школам было замечено во время пандемии коронавируса, однако этот тренд остался актуальным и после ее завершения.

Ранее стало известно о запуске единой онлайн-платформы по обучению в области ИТ.

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