Львова-Белова назвала возможную причину происшествия в школе в Челябинске

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что атака на школу в Челябинске могла быть связана новым аналогом «Синего кита». Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом, мы сейчас тоже в этом разбираемся», — пояснила омбудсвумен.

По данным Telegram-канала Shot, школьник, устроивший нападение на школу, был участником «игры», в рамках которой ему нужно было выполнить серию заданий и совершить суицид. Отмечается, что мировоззрение мальчика является ультраправым на грани нацистского. По данным РИА Новости, в его социальных сетях есть упоминание организации RNBWN, то есть «Красного дельфина», считающегося аналогом «Синего кита».

16 сентября школьник с молотком напал на одноклассников и учителей в Челябинске. Пострадали четыре человека: две девочки, мальчик и учительница, которая пыталась остановить подростка.

В 9:03 ученикам и учителю удалось отбиться от подростка, и тот выбежал из кабинета. Он спрятался в туалете и попытался покончить с собой. Его задержали и доставили в психоневрологический диспансер.

Ранее медиамагнат Константин Малофеев подтвердил, что женился на Львовой-Беловой.