«Кулаком по лицу»: незнакомец избил подростка на крыльце магазина

В Пермском крае правоохранители расследуют внезапное нападение мужчины на несовершеннолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД РФ.

Инцидент произошел в городе Добрянка. Как рассказали в полиции, от сотрудников районной больницы к ним поступила информация о мальчике 2011 года рождения, который обратился в медучреждение с побоями. При выяснении обстоятельств случившегося, мальчик рассказал, что на него напал неизвестный. По словам школьника, все произошло на крыльце одного из городских магазинов, где он находился вместе с друзьями.

«В какой-то момент из торгового помещения вышел мужчина и направился к ним. Без каких-либо объяснений он несколько раз ударил подростка кулаком по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении», — уточнили в пресс-службе полиции со слов потерпевшего.

Подозреваемым оказался 45-летний местный житель, которого ранее привлекали к административной ответственности. В отношении него возбуждено дело по статье «Побои» УК РФ.

Ранее в Междуреченске мужчина напал на школьницу и вытащил ее за волосы из магазина.