Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин переехал лежавшего на дороге человека и скрылся

В Татарстане задержали водителя, который переехал лежавшего на дороге мужчину

close
Shutterstock

Жителя Набережных Челнов подозревают в наезде на 49-летнего мужчину. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел около одной из АЗС, расположенной на проспекте Мусы Джалиля. По версии правоохранителей, россиянин двигался в сторону Магистральной улицы. В этот момент около АЗС лежал мужчина, одетый в темный спортивный костюм и кроссовки.

Во время движения водитель грузовика переехал пострадавшего. Спасти его не удалось.

Сам водитель скрылся с места. После того, как о ситуации узнали в правоохранительных органах, большегруз нашли на базе «Закамье». Мужчину, который в момент инцидента находился за рулем, задержали. Автомобиль поместили на специальную стоянку.

До этого в Уфе водитель машины сбил ребенка на самокате. Мальчик пытался пересечь дорогу в не предназначенном для этого месте, но попал под колеса. Пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии, о его травмах информация отсутствует.

Ранее в Москве иностранец наехал на двоих детей и стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами