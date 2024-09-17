Россиянин переехал лежавшего на дороге человека и скрылся

Жителя Набережных Челнов подозревают в наезде на 49-летнего мужчину. Об этом сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел около одной из АЗС, расположенной на проспекте Мусы Джалиля. По версии правоохранителей, россиянин двигался в сторону Магистральной улицы. В этот момент около АЗС лежал мужчина, одетый в темный спортивный костюм и кроссовки.

Во время движения водитель грузовика переехал пострадавшего. Спасти его не удалось.

Сам водитель скрылся с места. После того, как о ситуации узнали в правоохранительных органах, большегруз нашли на базе «Закамье». Мужчину, который в момент инцидента находился за рулем, задержали. Автомобиль поместили на специальную стоянку.

До этого в Уфе водитель машины сбил ребенка на самокате. Мальчик пытался пересечь дорогу в не предназначенном для этого месте, но попал под колеса. Пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии, о его травмах информация отсутствует.

Ранее в Москве иностранец наехал на двоих детей и стал фигурантом дела.