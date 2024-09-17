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Стало известно, почему в России не запретили усыновление детей в недружественные страны

«ПГ»: в России не стали запрещать усыновлять детей в недружественные страны

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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме решили не рассматривать законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку детей-сирот из России гражданам из недружественных стран, потому что вместо него будет рассмотрена более юридически выверенная инициатива. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, в перечень недружественных государств включили США, Чехию, Австралию, Великобританию, Канаду, Японию и все страны Евросоюза. Однако в июле 2024 года в Госдуму внесли другой документ, который может запретить усыновление детей гражданами стран, где легализована смена пола. Его планируют рассмотреть в первом чтении 25 сентября.

«Мы сняли законопроект, подготовленный ранее. Он был широким и запрещал вообще усыновление в недружественные государства», — сказала Останина.

Она уточнила, что новый законопроект распространяется на граждан стран НАТО. Во многих из них легализована смена пола.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что в России важно запретить усыновлять детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола.

Ранее в Южной Корее рассказали о насильственном и принудительном усыновлении за рубеж.

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