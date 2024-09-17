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Вирусолог дал советы для защиты от новых вариантов коронавируса

Вирусолог Чепурнов: мытье рук защитит от новых вариантов коронавируса

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StanislavSukhin/Shutterstock/FOTODOM

Для защиты от новых вариантов коронавируса важно чаще мыть и обрабатывать руки, а также носить маску. Об этом «Москве 24» рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, важно также стараться избегать места скопления людей, особенно в период пиков заболеваемости. При этом эксперт уточнил, что в появлении новых вариантов заболевания нет ничего необычного.

«Коронавирус стремительно мутирует. В том числе именно в тех участках, против антигенного портрета которых создавались уже устаревшие вакцины. Прошлый иммунитет, полученный хоть заболеванием, хоть вакцинацией, у нас устарел. Пока коронавирус не становится тяжелее — он, наоборот, потихоньку легчает. Мы движемся в сторону того, чтобы он стал таким же, как ОРЗ», — сказал Чепурнов.

Профессор добавил, что многие пациенты могут даже не распознать, что они болели коронавирусом. Однако пожилые люди и граждане, иммунитет которых ослаблен, могут по-прежнему тяжело переносить коронавирус.

В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до этого говорили, что заболеваемость ковидом на территории РФ увеличилась на 20%. Так, в период с 26 августа по 1 сентября на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось 14,73 зараженного коронавирусом.

Ранее вирусолог назвал основную опасность штамма коронавируса FLiRT и его основные симптомы.

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