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Метеорологи объяснили аномальные погодные явления этой осени

Синоптик Позднякова: такой погоды в сентябре, как в этом году, не было с XIX века

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

В этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. В то же время в Красноярском крае на днях выпал снег. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым – такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах – следствие циклонов, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

Астрономическое лето продлится до 22 сентября – до этого времени в столице сохранится теплая и сухая погода, отметила синоптик. Сейчас в Москве и регионе температура воздуха на 6-7 8 градусов превышает климатическую норму, ближе к 20-м числам сентября аномалия начнет сокращаться.

Что касается снега, то Красноярск в этом году был не первым – снег уже выпал на Чукотке, Таймыре и в других регионах, рассказала Позднякова.

«Неудивительно, что там наблюдаются такие понижения температуры, потому что циклоны проходят по северу России, и в их тыл приходит холодный арктический воздух», — объяснила она.

Бабье лето традиционно приходится на период с 14 по 21 сентября, однако в этом году погода была очень необычной, так как и первая половина месяца была экстремально теплой – впервые с конца XIX века, подчеркнула метеоролог. Она не исключила в будущем возвращения тепла, однако добавила, что они будут недолгими, так как бабье лето завершается.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что Москва через неделю начнет возвращаться в рамки нормальной сентябрьской осени. 22 сентября произойдет провал холодного фронта, в следующие выходные в Москве прогнозируется уже +16…+21°C.

Ранее еще в одном регионе России выпал первый снег.

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