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Меру пресечения Эльману Пашаеву будет избирать военный суд

ТАСС: военный суд изберет меру пресечения экс-адвокату Пашаеву 18 сентября

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Следственный комитет Российской Федерации

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву изберут меру пресечения 18 сентября, решение будет выносить военный суд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Так как Пашаев на данный момент является военнослужащим, меру пресечения ему завтра изберет военный суд. Сейчас с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

17 сентября Пашаев был задержан в Москве. Следствие считает: юрист убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупную сумму якобы способен освободить их с женой от уголовной ответственности. В результате Блиновский передал Пашаеву деньги.

При этом, как писал Life со ссылкой на Shot, следствие также интересует законность контракта, который Алексей Блиновский заключил с Минобороны РФ, чтобы уехать в зону СВО. Отмечается, что контракт хотели использовать как предлог для перевода Елены Блиновской под домашний арест, поскольку после отъезда Алексея дети остались без родителей, однако суд этот аргумент не принял.

Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что Пашаева разыскивает ФНС.

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