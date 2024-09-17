СК показал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева

Следственный комитет РФ показал видео с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым, задержанным в Москве по делу о мошенничестве. Кадры опубликованы в Telegram-канале.

«Задерживаетесь в подозрении за совершение преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159», — сообщили сотрудники СК Пашаеву.

Экс-адвокат не оказывал сопротивления и ознакомился с протоколом задержания.

17 сентября Пашаев был задержан в Москве. По версии следствия, юрист убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупную сумму якобы способен освободить их с женой от уголовной ответственности. В результате Блиновский передал Пашаеву деньги.

Дело на Пашаева завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет. Также ему грозит штраф в размере до миллиона рублей.

Пашаев получил известность в результате участия в деле актера Михаила Ефремова в 2020 году. Судебный процесс сопровождался конфликтом адвокатов противоборствующих сторон, в итоге Пашаева и защитника потерпевших Александра Добровинского лишили адвокатского статуса.

Ранее стали известны подробности задержания экс-адвоката Пашаева.