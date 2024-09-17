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В Красноярском крае задержали медиков за смертельные капельницы пациентам

В Красноярском крае задержали 9 подозреваемых в гибели пациентов от капельниц

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Gerry Broome/AP

В Красноярском крае полицейские задержали группу медиков, которые оказывали незаконные медицинские услуги, повлекшие за собой летальные исходы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, с 2023 года подозреваемые за деньги предлагали наркозависимым и алкоголикам выводить их из абстинентного синдрома. Для этого они использовали запрещенные в России сильнодействующие препараты. Более того, у злоумышленников не было разрешения на медицинскую деятельность.

В Следственном комитете отметили, что подозреваемые вводили пациентам через капельницы растворы, при этом без проведения диагностики и не соблюдая правила оказания медицинской помощи.

В итоге из-за медиков погибли три человека. Полицейские при поддержке спецназа задержали подозреваемых в Красноярске, Сосновоборске, Канске и Железногорске. Во время обысков у них нашли запрещенные в России медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и деньги.

По данным СК, все задержанные имеют специальное и высшее медицинское образование. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное оказание медицинских услуг, повлекших гибель смерти более двух лиц». В ближайшее время злоумышленникам изберут меру пресечения.

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