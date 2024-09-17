Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Борт Ми-8Т вылетел на поиски упавшего в Приамурье вертолета

Росавиация: борт Ми-8Т вылетел на поиски Robinson R66 в Приамурье

close
Diman_Diver/Shutterstock/FOTODOM

На поиски пропавшего в Амурской области вертолета Robinson R66 вылетело поисково-спасательное воздушное судно Ми-8Т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, вертолет совершал полет в Зейском районе Приамурья, где сработал аварийный радиомаяк. На борту находились три человека — пилот и два пассажира.

«На поиски пропавшего R66 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации — вертолет Ми-8Т авиакомпании «Моставиа», — говорится в сообщении.

К поискам вертолета привлечены около 20 человек и семь единиц техники.

16 сентября в Зейском районе сработал аварийный сигнал маяка вертолета Robinson, который совершал незарегистрированный перелет. По данным МЧС региона, воздушное судно потерпело крушение. Ведомство также сообщило, что вертолет принадлежит золотодобывающей компании «Хэргу». Позднее главный инженер компании сообщил, что две наземные группы предприятия в составе восьми человек и двух единиц техники начали поиски.

Ранее на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами