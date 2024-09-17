Борт Ми-8Т вылетел на поиски упавшего в Приамурье вертолета

На поиски пропавшего в Амурской области вертолета Robinson R66 вылетело поисково-спасательное воздушное судно Ми-8Т. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, вертолет совершал полет в Зейском районе Приамурья, где сработал аварийный радиомаяк. На борту находились три человека — пилот и два пассажира.

«На поиски пропавшего R66 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации — вертолет Ми-8Т авиакомпании «Моставиа», — говорится в сообщении.

К поискам вертолета привлечены около 20 человек и семь единиц техники.

16 сентября в Зейском районе сработал аварийный сигнал маяка вертолета Robinson, который совершал незарегистрированный перелет. По данным МЧС региона, воздушное судно потерпело крушение. Ведомство также сообщило, что вертолет принадлежит золотодобывающей компании «Хэргу». Позднее главный инженер компании сообщил, что две наземные группы предприятия в составе восьми человек и двух единиц техники начали поиски.

Ранее на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту.