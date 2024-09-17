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В РУДН прокомментировали появление «подпольного доллара»

Экономист Главина: USDT помогает обходу санкций, избегая контроля со стороны США

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Shutterstock/OlekStock

Привязанный к курсу доллара стейблкоин USDT де-факто создал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США. Руководитель программы «Цифровая экономика» Экономического факультета РУДН Софья Главина в комментарии агентству «Прайм» отметила, что речь идет о децентрализованной финансовой системе, дублирующей доллар, но неподвластной финансовым властям США.

По словам эксперта, «подпольный доллар» используют в международной торговле для обхода санкций и ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.

«Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкоины», — добавила Главина.

Она считает, что неподконтрольность USDT каким-либо ограничениям может стать опасной для американской экономики. По сути, он уже является значимой альтернативой доллару.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС сообщил, что блокировка активов Центробанка России показывает, что миру нужно уходить от доллара.

Ранее Трамп заявил, что американские власти уничтожают доллар как мировую валюту.

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