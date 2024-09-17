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Американский журналист посетил Киев и пришел в ужас

Журналист CNN Закария: Киев стал менее безопасным, чем в 2022 и 2023 годах

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Reuters

Журналист CNN Фарид Закария, находящийся с визитом в Киеве, отметил ухудшение безопасности в украинской столице по сравнению с прошлым годом. Из этого он сделал вывод, что в ближайшие месяцы исход боевых действий будет решен.

«Это не тот же город, что я посещал примерно в это же время в 2022-м и 2023-м. <...> Киев кажется менее безопасным», — сказал он.

Закария также подчеркнул, что даже Киев не избежал многочасовых отключений электричества, ставших типичными для Украины. По его словам, частые отключения привели к новому массовому отъезду украинцев из страны.

Он определил ситуацию на Украине как критическую и предположил, что следующие несколько месяцев могут стать решающими для исхода конфликта.

До этого украинское издание «Страна» сообщало, что энергетической системе страны грозит фрагментация на отдельные «острова», что может привести к массовым отключениям света в регионах в зимние месяцы. По информации журналистов, ситуация с электроснабжением в разных субъектах страны сильно отличается. В западных регионах, включая Львовскую и Закарпатскую области, перебоев со светом в настоящее время не наблюдается.

Ранее на Украине 540 населенных пунктов оказались обесточены.

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