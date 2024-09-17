Государственная дума откроет осеннюю сессию во вторник

Госдума во вторник проведет первое пленарное заседание осенней сессии. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, пишет «Интерфакс».

«Завтра в Государственной думе открывается осенняя сессия — традиционно более короткая, но насыщенная», — отметил Жуков.

По его словам, до 1 октября должен быть внесен бюджетный пакет.

«Работа над ним предстоит сложная, вместе с тем нужно обеспечить развитие экономики и безоговорочное выполнение всех социальных обязательств перед нашими гражданами», — подчеркнул политик.

В числе приоритетов при рассмотрении бюджета — обеспечение обороноспособности страны, поддержка участников СВО и их семей, социальная защита населения и развитие новых территорий. Кроме того, в бюджете должно быть отражено финансирование новых национальных проектов с горизонтом планирования до 2030 года. Одновременно, по словам вице-спикера, с рассмотрением бюджета трехлетки планируется рассмотрение поправок в бюджет текущего года.

В течение сессии также будут рассмотрены вопросы совершенствования законодательства, связанного с обороной и безопасностью страны, в первую очередь — инициативы, связанные с СВО.

В приоритете также рассмотрение вопросов миграции и поддержки материнства и детства.

На сессию запланировано пять правительственных часов, сообщил Жуков.

До этого председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Госдума может доработать закон об иноагентах в осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что в осеннюю сессию в Госдуму могут внести законопроект о дипфейках.