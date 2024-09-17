В США подросток готовил массовые расправы в школах

В Соединенных Штатах был арестован 11-летний подросток после опубликованных им угроз совершить массовые расправы в школах штата Флориды. Об этом пишет New York Post.

По данным издания, он написал список имен и целей. Местный шериф рассказал, что при обыске у подростка были найдены различные винтовки и оружие для страйкбола, муляжи гранат, мечи и ножи. Школьник же заявил полицейским, что угрозы были «шуткой».

В июне 2023 года управление Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщило о задержании 15-летнего подростка, обвиняемого в подготовке теракта. 16 сентября текущего года суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Следствие установило, что 15-летний молодой человек подготовил смесь для «коктейля Молотова», соорудил взрывное устройство и приобрел два ножа.

Ранее США предрекли повторение 11 сентября.