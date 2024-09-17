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В деле о покушении на Прилепина появились новые подробности

«Ъ»: Прилепин высадил дочь из машины за пять минут до покушения

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Григорий Сысоев/РИА Новости

11-летняя дочь Захара Прилепина могла пострадать во время покушения на отца, если бы тот не высадил ее из автомобиля за пять минут до взрыва, что спасло ей жизнь. Об этом стало известно из показаний свидетелей и самого писателя, которые были оглашены на заседании Второго Западного окружного военного суда, сообщает «Коммерсантъ».

Заседание прошло без присутствия Прилепина, так как он продолжает лечение после полученных травм. Александр Пермяков, обвиняемый в теракте, ранее признал свою вину и сообщил, что был завербован СБУ для совершения нападения за 145 тыс. рублей.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателя госпитализировали, ему провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Ранее сообщалось, что исполнитель покушения на Прилепина не раскаялся.

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