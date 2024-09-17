Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден позвонил Трампу после попытки покушения на него

Байден побеседовал с Трампом после попытки покушения на республиканца

close
Reuters

Джо Байден, действующий президент США, позвонил Дональду Трампу, кандидату в президенты от республиканцев, чтобы убедиться в его безопасности после информации о возможной попытке покушения. Об этом сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс, пишет ТАСС.

«Президент Байден только что поговорил с экс-президентом Трампом и выразил свое облегчение относительно того, что он в безопасности. Они тепло побеседовали, и бывший президент Трамп выразил признательность за звонок», - отметила Саймонс.

Накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Обвиняемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее Трамп углядел след Байдена и Харрис в покушении на себя.

Все новости на тему:
Покушения на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами