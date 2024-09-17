Байден позвонил Трампу после попытки покушения на него

Джо Байден, действующий президент США, позвонил Дональду Трампу, кандидату в президенты от республиканцев, чтобы убедиться в его безопасности после информации о возможной попытке покушения. Об этом сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс, пишет ТАСС.

«Президент Байден только что поговорил с экс-президентом Трампом и выразил свое облегчение относительно того, что он в безопасности. Они тепло побеседовали, и бывший президент Трамп выразил признательность за звонок», - отметила Саймонс.

Накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Обвиняемому в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее Трамп углядел след Байдена и Харрис в покушении на себя.