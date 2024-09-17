Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Бразилии затонуло судно

CNN: 5 человек с затонувшего у Итамарка судна «Конкордия» пропали без вести

close
Akhtar Soomro/Reuters

Пятеро человек числятся пропавшими без вести после того, как грузовое судно «Конкордия» затонуло у берегов Бразилии в районе острова Итамарка. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на военно-морские силы (ВМС) Бразилии.

Незадолго до крушения судно вышло из порта города Ресифи. Плавсредство затонуло в ночь на 15 сентября. Причины инцидента устанавливают специалисты. На борту находились девять человек, четверо из них спасены.

9 сентября российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах из-за неполадок.

До этого сообщалось, что рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Корабль, который ходил под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, подал сигнал бедствия 22 июля и вскоре затонул. Спасатели нашли 14 выживших на спасательных шлюпках у побережья островов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские моряки спасли унесенного в океан немецкого рыбака у берегов Норвегии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами