У берегов Бразилии затонуло судно

Пятеро человек числятся пропавшими без вести после того, как грузовое судно «Конкордия» затонуло у берегов Бразилии в районе острова Итамарка. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на военно-морские силы (ВМС) Бразилии.

Незадолго до крушения судно вышло из порта города Ресифи. Плавсредство затонуло в ночь на 15 сентября. Причины инцидента устанавливают специалисты. На борту находились девять человек, четверо из них спасены.

9 сентября российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах из-за неполадок.

До этого сообщалось, что рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Корабль, который ходил под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, подал сигнал бедствия 22 июля и вскоре затонул. Спасатели нашли 14 выживших на спасательных шлюпках у побережья островов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские моряки спасли унесенного в океан немецкого рыбака у берегов Норвегии.