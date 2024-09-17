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В России вырос спрос на несовершеннолетних сотрудников

«Известия»: в России спрос на сотрудников до 18 лет вырос на треть

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Российские компании стали чаще принимать на работу несовершеннолетних. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на рекрутинговые компании.

Согласно материалу издания, за полгода компании отправили более 3 млн приглашений на трудоустройство молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет, что на треть больше, чем в 2023 году. Основной причиной этого рекруты называют дефицит кадров, а также тот факт, что все более многочисленное поколение достигает подросткового возраста.

Согласно исследованию hh.ru, с января по август 2024 года более 700 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме — это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Отмечается, что у самих компаний также увеличивается спрос на молодых сотрудников. Так, за первые шесть месяцев российские предприятия отправили им более 3 млн приглашений на работу, что на 28% больше, чем в первые шесть месяцев 2023-го. При этом две трети из них пришлось на женскую аудиторию.

16 сентября в Совете Федерации РФ предложили задействовать школьников и студентов в осенних сельскохозяйственных работах. С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина.

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