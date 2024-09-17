Минэк прогнозирует снижение инфляции к концу сентября

Министерство экономического развития прогнозирует, что к концу сентября инфляция снизится до 8,1% в годовом выражении, по сравнению с 9,05% в августе. Ожидается, что замедление роста цен затронет все категории товаров и услуг, сообщают «Ведомости».

В частности, цены на продукты питания в конце сентября вырастут на 8,1% по сравнению с 9,72% в августе. Для непродовольственных товаров предполагается снижение темпов роста до 5,4% с 6,09% в прошлом месяце.

Тем не менее услуги подорожают на 10,6% в годовом выражении, что ниже показателя 11,73% в августе. Высокие темпы роста сохранятся как в сфере жилищно-коммунального хозяйства — 10,6% из-за индексации тарифов, проведенной в июле впервые за полтора года, так и в других услугах (11,7%).

На прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ планирует вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в следующем году.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.