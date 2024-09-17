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Вдвое больше россиян встретят Новый год за границей

Россияне стали заранее планировать поездки на новогодних праздниках

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Shutterstock

Гораздо больше россиян стали планировать праздничные выходные заранее — количество заказов увеличилось в два раза. Кроме того, в два раза больше туристов в этом году отправится за границу — доля зарубежных бронирований составляет 51%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Многие путешественники решили встретить Новый год в Азии. Так, в сравнении с прошлогодними праздниками сильнее всего, а именно в 10 раз, вырос спрос на поездки в Шанхай. Сейчас билет в одну сторону можно купить примерно за 35 000 рублей, а забронировать номер в трехзвездочном отеле за 3 000 рублей.

В 8 раз увеличилась популярность Сеула, Токио и Сингапура. Перелет в столицу Южной Кореи обойдется в 39 000 рублей, в столицу Японии — 45 000 рублей, а в город-государство — 52 000 рублей. Ночь в гостиницах Сеула стоит около 4 500 рублей, а в Токио и Сингапуре — около 8 000 рублей.

В 7 раз более востребованными стал Дубай (средняя стоимость билета составляет 30 000 рублей, номер можно забронировать за 7 000 рублей) и в 6 раз больше россиян проведут новогодние каникулы в Гонконге (перелет — 40 000 рублей, ночь в отеле — 8 000 рублей).

Многие путешественники встретят Новый год у океана: 5 раз вырос спрос на поездки в Шри-Ланку (41 000 рублей за билет до Коломбо, 2 000 рублей за ночь в гостинице) и в 3 раза — на Мальдивы (55 000 рублей за перелёт в Мале, 6 000 рублей за номер в отеле).

Кроме того, в 2 раза увеличился интерес к Хошимину и Барселоне. Билеты из России в оба направления стоят около 43 000 рублей, ночь во вьетнамском городе обойдется примерно в 2 000 рублей, а в испанском — в 7 000 рублей.

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