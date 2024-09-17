Россиян предупредили, что хронический тонзиллит грозит болезнями сердца и сосудов

Хронический тонзиллит — одно из самых распространенных лор-заболеваний, которым страдает значительная часть населения России (до 30%). Многие относят сезонные ангины и тонзиллит к безобидным заболеваниям, и напрасно — не вылеченное до конца заболевание может спровоцировать очень серьезные осложнения, в том числе патологии сердца и сосудов, предупредил в разговоре с «Газета.Ru» врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

Врач отметил, что большинство больных — дети и подростки 12–16 лет (около 40% случаев). Однако нередки случаи тонзиллита и среди взрослых пациентов.

По его словам, основная причина хронического тонзиллита кроется в скоплении патогенных бактерий в небных миндалинах. Среди множества микроорганизмов, населяющих миндалины, самые злостные стрептококки, микоплазмы и хламидии — именно они и являются триггерами воспалительного процесса.

При хронической инфекции защитный барьер слизистой миндалин ослабевает, и в результате бактерии начинают распространяться по всему организму, вызывая непредвиденные осложнения. Самые частые и опасные — ревматизм и сердечно-сосудистые патологии, среди которых миокардит, аритмии и сосудистая недостаточность, а также патологии почек и органов мочеполовой системы, например гломерулонефрит и пиелонефрит.

«Миокардит является одним из наиболее серьезных заболеваний, вызванных хроническим тонзиллитом. Это воспаление сердечной мышцы (миокарда), возникающее в результате затяжной бактериальной инфекции. Симптоматика миокардита достаточно выраженная. Это «ноющие» боли в сердце, иногда в суставах, постоянная одышка, учащенное сердцебиение и пониженное давление», — отметил специалист.

По его словам, чаще всего от инфекционного миокардита страдают дети и молодые люди 20–30 лет. Без необходимого лечения заболевание может потянуть за собой ряд других сердечно-сосудистых нарушений. В первую очередь это различные аритмии, включая тахикардию и брадикардию.

Тахикардия или «возбудимое сердце» — одно из нарушений сердечного ритма, которое проявляется учащенным пульсом: более 100 ударов в минуту. В таком состоянии у пациентов возникает ощущение, как будто сердце «выпрыгивает» из груди. Противоположностью тахикардии является брадикардия — замедленный сердечный ритм с частотой менее 60 ударов в минуту.

«Обе разновидности аритмии одинаково неблагоприятно сказываются на состоянии здоровья. Помимо чувства слабости и повышенной утомляемости сердечные нарушения могут стать виновниками кислородного голодания мозга, нарушая его кровоснабжение. Такое состояние часто сопровождается затяжными обмороками и развитием сердечно-сосудистой недостаточности. Данная патология связана с неспособностью миокарда прокачивать нужное количество крови. Как результат — многие жизненно важные органы начинают испытывать острую нехватку кислорода и полезных веществ, а впоследствии начинаются сбои в их работе», — предупредил врач.

Главными симптомами сердечно-сосудистой недостаточности обычно являются головокружения и обмороки, одышка при большой физической нагрузке. Среди других признаков заболевания Ризаев назвал повышенную потливость, влажные ладони, холодные руки и ноги. Он также добавил, что состояние острой сосудистой недостаточности требует неотложной медицинской помощи.

Чтобы избежать всех вышеперечисленных осложнений, отоларинголог посоветовал серьезнее отнестись к своему здоровью.

«В случае с тонзиллитом домашнее лечение вам мало чем поможет. Здесь необходима помощь лор-врача. Сходить в клинику и сделать промывание миндалин не займет у вас много времени, особенно с новыми приборами в арсенале специалистов. Я бы еще посоветовал анализ крови АСЛО. Повышенные показатели анализа обычно свидетельствуют о стрептококковой инфекции и развитии воспалительного процесса в миндалинах. При частых рецидивах тонзиллита лучший вариант — удаление миндалин. В моей практике после тонзиллэктомии люди, страдавшие хроническим тонзиллитом, болеют гораздо реже и легче», — сказал специалист.

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