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Город в ЛНР оказался обесточен из-за пожаров

Первомайск в ЛНР остался без электричества из-за ландшафтных пожаров

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Город Первомайск, расположенный в Луганской народной республике (ЛНР), оказался обесточен в результате произошедших в округе ландшафтных пожаров. Об этом сообщил глава города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«В ходе пожара на открытой местности повреждена высоковольтная линия электропередачи, в результате обесточен весь город Первомайск, без электроэнергии 20204 точки учета», — написал Колягин.

Глава города добавил, что отключение электроэнергии вызвало проблемы в подаче воды для жителей. Также в городе частично пропал интернет и мобильная связь.

Колягин отметил, что на текущий момент в округе фиксируются три ландшафтных пожара. По словам главы Первомайска, сотрудники МЧС продолжают их ликвидацию.

До этого в МЧС сообщили, что в Станично-Луганском муниципальном округе ЛНР загорелась сухая трава. По данным ведомства, огонь перебросился на лес и село Валуйское. На месте работают более 80 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Ростовской области ввели временные отключения элетричество из-за пожаров.

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