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В Москве самокатчика оштрафовали на 100 тысяч рублей

«МТС Юрент» выписал штраф на сто тысяч рублей за езду вдвоем на самокате

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Shutterstock

Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» оштрафовал одного из своих московских клиентов на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Сервис кикшеринга «МТС Юрент» списал первый штраф в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту», — говорится в сообщении.

Штраф был выписан за езду вдвоем на одном самокате. В сервисе напомнили, что кикшеринг поддержал инициативу Департамента транспорта Москвы о повышении штрафов за подобные нарушения.

Обращение по нарушению о езде вдвоем было получено в службу поддержки. Была проведена проверка, в результате которой факт нарушения подтвердился. Деньги были списаны с привязанной банковской карты пользователя.

Недавно юрист Карина Датаева объяснила, что грозит человеку, который на самокате сбил пешехода. В ПДД приведен ряд правил, которые обязательно необходимо соблюдать, если планируется поездка на самокате, однако многие люди пренебрегают данными правилами, пояснила она.

Ранее самокат стал причиной сбоя в московском метро.

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