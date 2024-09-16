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Директор ГТРК «Белгород» опровергла информацию ГУР об убийстве военкора Коробова

Директор ГТРК «Белгород» Власова сообщила о ранении военкора Коробова

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Россия

Директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова подтвердила «Газете.Ru», что их специальный корреспондент Александр Коробов был ранен и находится в больнице.

«Официальных комментариев я давать не буду. По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — сказала Власова.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило 16 сентября об убийстве российского военкора Александра Коробова. По данным украинского ведомства, нападение произошло 15 сентября. В результате нападения Коробов, якобы, погиб. В подтверждение ГУР опубликовало видео, на котором человек, похожий на Коробова, идет по Белгороду, а потом лежит с травмой головы.

Позже белгородские паблики сообщили, что Коробов госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее военкора Поддубного выписали из НИИ Склифосовского после того, как его автомобиль был атакован дроном в Курской области.

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