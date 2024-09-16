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В Ростовской области будут отключать электричество из-за пожаров

В Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения из-за пожаров

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Depositphotos

В Ростовской области ввели временные отключения электроснабжения из-за ландшафтных пожаров Об этом сообщили в пресс-центре правительства Ростовской области.

Ряд населенных пунктов может остаться без света из-за отключений линий электропередач (ЛЭП) по заявкам муниципалитетов. Заявки на отключения будут зависеть от ситуации с пожарами в районе.

«Органы местного самоуправления самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи», — говорится в сообщении.

На территории Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за сухой и жаркой погоды. За прошедшие сутки произошло 140 пожаров, в том числе 70 ландшафтных. Для борьбы с возгораниями задействовано более двух тысяч пожарных и около 300 единиц техники.

Незадолго до этого сообщалось, что на территории Ростовской области удалось ликвидировать крупный пожар. 15 строений вспыхнули в СНТ «Задонье», из них четыре жилых дома. Огонь тушили 50 спасателей, пламя удалось потушить.

Ранее в Ростовской области в СНТ «Задонье» произошел крупный пожар.

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