Нижегородца обвинили в сотрудничестве с легионом «Свобода России»

В Нижегородской области арестовали местного жителя, который обвиняется в сотрудничестве с легионом «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, мужчина по своей инициативе связался с легионом, после чего выполнил несколько заданий. Он был задержан во время реализации очередного поручения, уточнили в ФСБ.

«В жилище задержанного обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации «Легион «Свобода России». Кроме того, получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещенной структуры», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, участие в деятельности террористической организации и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

На текущий момент суд заключил нижегородца под стражу. Следователи занимаются установлением причастности мужчины к госизмене.

13 сентября на границе Белгородской области и Украины задержали гражданина РФ, который, по версии следствия, хотел вступить в легион «Свобода России». Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее задержали жителя Луганска по подозрению в работе на СБУ.