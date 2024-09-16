Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нижегородца обвинили в сотрудничестве с легионом «Свобода России»

ФСБ: в Нижегородской области арестовали сторонника легиона «Свобода России»

close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области арестовали местного жителя, который обвиняется в сотрудничестве с легионом «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, мужчина по своей инициативе связался с легионом, после чего выполнил несколько заданий. Он был задержан во время реализации очередного поручения, уточнили в ФСБ.

«В жилище задержанного обнаружены деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности террористической организации «Легион «Свобода России». Кроме того, получены доказательства о распространении им в интернете сведений, оправдывающих деятельность этой запрещенной структуры», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, участие в деятельности террористической организации и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

На текущий момент суд заключил нижегородца под стражу. Следователи занимаются установлением причастности мужчины к госизмене.

13 сентября на границе Белгородской области и Украины задержали гражданина РФ, который, по версии следствия, хотел вступить в легион «Свобода России». Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее задержали жителя Луганска по подозрению в работе на СБУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами