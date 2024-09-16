Подмосковных доноров приглашают сдать кровь

Медицинским учреждениям Подмосковья требуется пополнить запасы крови. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

«Повышенная потребность есть в первой положительной и четвертой отрицательной группах крови. Кроме того, нужно пополнение запаса первой отрицательной, а также второй и четвертой положительных групп крови», — уточнил врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.

Донорам напомнили, что сдать кровь можно в Московском областном центре крови или в его подразделениях в Воскресенске, Подольске, Щелкове и Орехово-Зуеве. К процедуре допускаются лица старше 18 лет.

Как сообщили в августе в подмосковном министерстве здравоохранения, с начала 2024 года в Московской области почти 46 тыс. человек сдали кровь и ее компоненты. Как отметил и. о. главного врача Московского областного центра крови Глеб Марнов, 12 тыс. человек стали донорами впервые.

В переливании крови нуждаются люди, с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями.

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