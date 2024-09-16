Экс-замглавы кубанского МЧС обвинили в организации покушения на убийство

Экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Сергея Симоненко обвинили в организации покушения на убийство и умышленное уничтожение имущества. Об этом пишет ТАСС.

Источник агентства сообщил, что в деле бывшего замглавы регионального МЧС нет коррупционных и экономических статей. Помимо обвинений в организации покушения, ему предъявляют статью об уничтожении чужого имущества.

«Ему вменяется организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии и организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений», — рассказал источник.

К финансовому состоянию Симоненко также были вопросы. Его задержали 1 августа. Правоохранительные органы обнаружили у чиновника и членов его семьи активы на сумму 250 млн рублей, включая более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей. На все это имущество был наложен арест, Генпрокуратура требует конфискации.

Ранее офицеров военного представительства МО РФ заподозрили в получении крупных взяток.