Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замглавы кубанского МЧС обвинили в организации покушения на убийство

Экс-замглавы кубанского МЧС Симоненко обвинили в организации покушения на убийство

close
МЧС России

Экс-замглавы кубанского ГУ МЧС Сергея Симоненко обвинили в организации покушения на убийство и умышленное уничтожение имущества. Об этом пишет ТАСС.

Источник агентства сообщил, что в деле бывшего замглавы регионального МЧС нет коррупционных и экономических статей. Помимо обвинений в организации покушения, ему предъявляют статью об уничтожении чужого имущества.

«Ему вменяется организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии и организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений», — рассказал источник.

К финансовому состоянию Симоненко также были вопросы. Его задержали 1 августа. Правоохранительные органы обнаружили у чиновника и членов его семьи активы на сумму 250 млн рублей, включая более 50 объектов недвижимости и свыше 20 автомобилей. На все это имущество был наложен арест, Генпрокуратура требует конфискации.

Ранее офицеров военного представительства МО РФ заподозрили в получении крупных взяток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами