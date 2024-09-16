Спасатели тушат крупный пожар в ЛНР

В Луганской народной республике загорелась сухая трава, сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. Об этом сообщили в Telegram-канале российского ведомства.

«В Станично-Луганском муниципальном округе загорелась сухая растительность, огонь перебросился на лес и село Валуйское. На месте работают более 80 специалистов и 17 единиц техники», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате пожара на данный момент неизвестно. Выясняются все причины возгорания.

16 сентября режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области из-за пожаров. На территории Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность из-за сухой и жаркой погоды.

Сообщается, что в течение сутки на территории районов Ростовской области произошло порядка 140 пожаров, из которых 70 были ландшафтными.

За день до этого в лесном фонде Мышкинского района Ярославской области загорелся торфяник на площади полтора гектара.

Ранее в Воронежской области потушили два пожара на площади в 100 га.