Более миллиона человек стали подписчиками «Алисы Про» за 5 месяцев

Число подписчиков опции виртуального ассистента Яндекса «Алиса Про» с момента запуска в апреле 2024 года превысило 1 млн человек, сообщает пресс-служба Яндекса.

В компании напомнили, что опция работает на самой мощной модели генеративной нейросети — YandexGPT 3 Pro.

Опцией виртуального ассистента пользуются специалисты из разных областей, среди которых менеджеры, маркетологи, учителя, разработчики и другие. По данным Яндекса, почти 65% запросов «Алисе Про» связаны с профессиональной сферой. Например, «Алиса Про» может помочь написать текст на любую тему или дать рекомендации и советы по различным вопросам.

Также «Алиса Про» помогает родителям привить ребенку полезные привычки, а дети с помощью ассистента познают мир в игровой форме. По данным Яндекса, каждый третий подписчик пользуется детскими сценариями, включая образовательные игры, утренние зарядки и другие активности. Всего дети провели в играх с «Алисой Про» более 240 тыс. часов.

Напомним, в апреле 2024 года Яндекс первым в мире внедрил генеративную нейронную сеть в виртуального ассистента для всех пользователей, одновременно с этим представив опцию «Алиса Про».