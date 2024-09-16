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В Перми возбудили дело после обрушения в жилом доме

СК возбудил дело после обрушения конструкций в жилом доме в Перми

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения перекрытий в жилом пятиэтажном доме в Перми. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — заявили агентству в Следственном управлении СК по Пермскому краю.

Обрушение перекрытий произошло 11 сентября в жилом доме, расположенном на улице Клары Цеткин. Глава Перми Эдуард Соснин сообщал, что площадь повреждений составила 36 квадратных метров. По его словам, в здании обрушились помещения подвала и первого этажа.

В этот же день заместитель главы Перми Алексей Туров заявил, что власти города ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в отношении жилого дома, где обрушились перекрытия. Замглавы города уточнил, что такое решение было принято на внеплановом заседании комиссии по ЧС и обеспечению безопасности в связи с необходимостью ликвидировать последствия случившегося.

16 сентября городские службы Перми завершили работы по разбору завалов в жилом доме на улице Клары Цеткин. Профильные службы уже провели визуальный осмотр несущих конструкций.

Ранее жительница Перми рассказала о ЧП с ЖКХ после обрушения одного из домов.

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