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В Перми разобрали завалы в пятиэтажке, где обрушились перекрытия

Соснин: в Перми завершили разбор завалов в доме, где обрушились перекрытия

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Ilya Moskovets/Reuters

Городские службы Перми завершили работы по разбору завалов в жилом доме, где обрушились перекрытия. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

«Управляющая компания начала работу по восстановлению инженерных коммуникаций. Для обеспечения безопасности дом находится под охраной сотрудников частного охранного предприятия», — написал Соснин.

Глава Перми добавил, что профильные службы уже провели визуальный осмотр несущих конструкций. В ближайшее время департамент жилищно-коммунального хозяйства города проведет инструментальное обследование, после которого выдадут заключения и рекомендации по восстановлению здания.

Соснин отметил, что на текущий момент в пунктах временного размещения остаются 36 человек. Власти обеспечили жителей всем необходимым, подчеркнул глава города.

Обрушение перекрытий в жилом пятиэтажном доме произошло 11 сентября. Соснин уточнил, что площадь повреждений составила 36 квадратных метров. По его словам, в здании, расположенном на улице Клары Цеткин, обрушились помещения подвала и первого этажа.

Ранее власти Перми ввели режим ЧС после обрушения в жилом доме.

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