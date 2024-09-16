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Россиянам дали советы по защите данных от кибермошенников

Киберэксперт Скалько посоветовал иметь три-четыре разных пароля

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Shutterstock

Чтобы обезопасить свои данные от кибермошенников, стоит придумать три-четыре разных пароля длиной не менее восьми символов, содержащих как буквы, так и цифры. Такой совет в беседе с РИАМО дал преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько.

«Их (пароли — «Газета.Ru») можно чередовать для разных приложений», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что вносить личную информацию, такую как номер банковской карты, домашний адрес и паспортные данные, следует только на хорошо знакомых и проверенных сайтах.

Кроме того, по его словам, не следует заходить в приложения с личными данными, подключившись к общественной сети Wi-Fi.

Руководитель агентства Telecom Daily Денис Кусков до этого посоветовал к каждому аккаунту придумывать отдельный сложный пароль, включающий заглавные и строчные буквы, цифры и спецсимволы. Кроме того, стоит включать там, где это возможно, двухфакторную аутентификацию, отметил он.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от дипфейков со своим изображением.

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