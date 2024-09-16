Ущерб по делу о хищении у Минобороны при возведении центра связи может вырасти

Общая сумма денежных средств, похищенных в рамках уголовного дела руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, может составить более 2,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полученными денежными средствами в сумме 2,535 млрд рублей Безруков <...> и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, свои обязательства по договору <...> не исполнили, причинив ущерб РФ <...> на указанную сумму», — сказал источник агентства.

16 сентября министерство внутренних дел РФ завело в Красноярске уголовное дело о хищении около 1 млрд рублей у военного ведомства страны. В правоохранительных органах уточнили, что деньги были присвоены во время строительства центра управления связи.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одним из его фигурантов стал Безруков. По данным следствия, в течение последних нескольких лет он вместе с сообщниками вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей из государственного бюджета. В результате руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» взяли под стражу.

Ранее бывший военный получил условный срок по делу о хищении земель у МО РФ.