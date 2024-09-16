Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ущерб по делу о хищении у Минобороны при возведении центра связи может вырасти

ТАСС: ущерб по делу директора ООО «ЕРСМ Сибири» может превысить 2,5 млрд рублей

close
Владимир Баранов/РИА «Новости»

Общая сумма денежных средств, похищенных в рамках уголовного дела руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, может составить более 2,5 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полученными денежными средствами в сумме 2,535 млрд рублей Безруков <...> и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, свои обязательства по договору <...> не исполнили, причинив ущерб РФ <...> на указанную сумму», — сказал источник агентства.

16 сентября министерство внутренних дел РФ завело в Красноярске уголовное дело о хищении около 1 млрд рублей у военного ведомства страны. В правоохранительных органах уточнили, что деньги были присвоены во время строительства центра управления связи.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одним из его фигурантов стал Безруков. По данным следствия, в течение последних нескольких лет он вместе с сообщниками вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей из государственного бюджета. В результате руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» взяли под стражу.

Ранее бывший военный получил условный срок по делу о хищении земель у МО РФ.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами