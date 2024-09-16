В ХМАО родители студентки готовы подать в суд из-за запрета хиджаба в техникуме

В ХМАО девушке не разрешили носить хиджаб в техникуме из-за нового запрета. Об этом сообщает Muksun.fm.

По словам родителей девушки, вопрос об этом обсуждался отдельно во время приемной комиссии летом, о каких-либо запретах речи не шло. Однако уже 3 сентября Лянторский нефтяной техникум, в который поступила девушка, сообщил о новых требованиях к одежде.

Родители намерены подать в суд на учреждение.

В техникуме отреагировали на ситуацию. По словам директора Натальи Иониной, университет, филиалом которого является техникум, выпустил приказ, в рамках которого нельзя допускать ношение одежды с открытой демонстрируемой символикой, свидетельствующей о политических или религиозных убеждениях. Исключением из правила могут стать только специальные мероприятия.

По словам Иониной, родителей об изменениях уведомили заблаговременно.

«Девочку мы не отчислили, мы дали им возможность подумать месяц», – поделилась глава учебного заведения.

В России на данный момент нет закона, который запрещал бы носить религиозную одежду в образовательных учреждениях. Тем не менее такие организации могут сами устанавливать такие правила.

Ранее кабмин РФ не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы.