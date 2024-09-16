К охране школ призвали привлечь Росгвардию после ЧП в Челябинске

Охранник и рамка металлоискателя не способны в полной мере защитить учебное заведение, поэтому к охране школ необходимо привлекать Росгвардию и других сотрудников с оружием, считает эксперт по комплексной безопасности Союза предприятий безопасности «Русская охрана» Андрей Павлов. В коррекционных школах на этажах нужна дополнительная охрана, заявил он в беседе с НСН.

Эксперт объяснил, что рамки-металлодектеры имеют разные настройки и срабатывает в зависимости от веса предмета – к примеру, если речь идет о пистолете в 800 граммов, то она сработает, а в случае проноса топора весом 300 граммов – нет. Сделать рамки слишком чувствительными невозможно, так как в этом случае они будут срабатывать все время – у каждого человека с собой может быть 100 граммов металла в том или ином виде.

По-настоящему решить проблему могут только комплексные решения в этой сфере, считает Павлов.

«Самое простое и дешевое решение, которое не требует дополнительных средств бюджета – у нас много Росгвардии, людей с погонами и пистолетами в городе, сотрудники ДПС. Они должны заходить в школы и спрашивать, как вообще дела у охраны», — заявил он.

С таким подходом в случае какого-ибо ЧП патруль начнет действовать немедленно, что позволит снизить количество пострадавших, добавил эксперт по безопасности. Важно не забрасывать этот вопрос, а обсудить его с участием педагогов и психологов, заключил он.

Напомним, сегодня утром в челябинской школе произошло ЧП – 13-летний ученик принес на занятия молоток и напал на своих одноклассников и учителей. Пострадали четверо людей, ученика задержали, а СК завел два уголовных дела.

Ранее выяснилось, что ученик из Челябинска перед нападением опубликовал пост о нацизме.