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«Поставили на колени»: подростки сделали замечание компании пьяных мужчин и поплатились

В Ульяновске группа мужчин избила подростков после сделанного им замечания

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Global Look Press

В Ульяновске подростки стали жертвой нападения группы мужчин после того, как сделали замечания выпивавшей на детской площадке семейной паре. Об этом сообщил местный юрист Андрей Пысенков в своем Telegram-канале.

По словам адвоката, все произошло во дворе дома в Засвияжском районе. Подростки сделали замечания мужчине, который вместе с супругой распивал спиртные напитки на детской площадке. В какой-то момент нетрезвый ульяновец бросил на площадку бычок от выкуренной сигареты — несовершеннолетний указал на это мужчине.

Как утверждает Пысенков, после этого мужчина разозлился и вызвал на площадку сына с друзьями — все вместе они накинулись на подростков и избили их.

«Избили толпой, запинали, облили пивом и заставили извиняться, стоя на коленях», — уточнил адвокат.

Юрист отметил, что хулиганы не только остались на свободе, но и написали на несовершеннолетних заявления в полицию.

Ранее в Петербурге женщина избила и ограбила восьмиклассника.

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