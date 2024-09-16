Диетологи назвали главные правила питания для офисных работников

Питание офисных работников должно сильно отличаться от тех людей, которые ведут более активный образ жизни и трудятся на «подвижной» работе. Женщины на сидячей работе должны потреблять не более 2 тыс. ккал в сутки, а мужчины – не более 2,5 тыс. ккал, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Если люди на офисной работе потребляют больше килокалорий, чем это предусмотрено правилами здорового питания, то это гарантирует ожирение и развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также грозит диабетом, подчеркнула врач. Она призвала людей с сидячей работой пересмотреть рацион и уменьшить порции еды, а также сократить количество потребляемых мучных и жирных продуктов. При наборе лишних килограммов нужно обратиться к врачу – к эндокринологу или диетологу.

Также офисным работникам Журавлева посоветовала отказаться от перекусов, чтобы не мешать усвоению пищи.

«Мы отвлекаемся от употребления, глядя в монитор или не дай Бог решая рабочие задачи. Если вы типичный представитель «офисного планктона», лучше навсегда забыть про снеки и фастфуд», — заявила диетолог.

Она посоветовала выбирать полезные перекусы – к примеру, орехи, питьевые йогурты, сыры, сухофрукты и овощи. Питаться, по словам врача, важно регулярно, а свободное от работы время лучше проводить как можно активнее.

Напомним, врачи отмечают, что у мужчин на офисной работе часто наблюдаются такие заболевания, как простатит и варикоцеле. Это связано с тем, что длительная сидячая работа способствует нарушению кровообращения и застою крови в области малого таза в целом и предстательной железы в частности.

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