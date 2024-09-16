Беглов поддержал инициативу назвать школу именем Надежды Строгоновой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал инициативу депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Михаила Романова о присвоении школе в Центральном районе города имени блокадной учительницы Надежды Строгоновой.

Как отметил Романов в своем обращении к губернатору Санкт-Петербурга, Надежда Строгонова учила детей в осажденном Ленинграде и работала в школе больше полувека.

«Надежду Васильевну Строгонову называли «голосом блокадных учителей», поскольку до последнего дня она продолжала передавать новым поколениям память о блокаде, наставляла молодых педагогов, проводила уроки мужества в школах», — отметил Романов.

Он добавил, что Надежда Строгонова спасла от голодной смерти более 600 учеников.

Романов напомнил, что усилиями Строгоновой на 6-й Советской улице, где в 1943 году фашистами была взорвана школа, в которой она сама работала, установлена мемориальная доска.

«Ее судьба – образец патриотизма и ответственного служения воспитанию новых поколений. Общественный и трудовой подвиг Надежды Строгоновой вошел в историю Ленинграда-Петербурга еще при ее жизни», — сказал он.

По словам Романова, ее имя необходимо увековечить, присвоив его одной из школ Санкт-Петербурга.

Напомним, за свою педагогическую и общественную деятельность в сентябре 2022 года Надежда Строгонова получила Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2023 году ей было присвоено звание «Почетного гражданина Санкт-Петербурга». Надежды Строгоновой не стало в июле 2024 года, она умерла на 104-ом году жизни.