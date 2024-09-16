Пострадавшую при нападении на школу в Челябинске девочку введут в медикаментозную кому

Пострадавшую при нападении на школу №68 в Челябинске девочку планируют ввести в медикаментозную кому. Об этом сообщила «Известиям» мать школьницы.

«Девочку сейчас оперируют, после этого ее введут в медикаментозную кому», — говорится в Telegram-канале издания.

Мать пострадавшей уточнила, что напавший на ее дочь подросток учится с девочкой в одном классе. По ее словам, мальчик ранее проходил лечение в психиатрической больнице.

До этого выяснилось, что ученик школы в Челябинске, напавший на одноклассников с молотком, за несколько часов до происшествия опубликовал в соцсетях пост с рассуждениями о свободе нации и фашизме. Подросток выразил мнение, что образовательные учреждения были созданы для превращения детей в рабов и «отвлечения их внимания от правды». Он подчеркнул, что в Германии в годы правления нацистов якобы была настоящая свобода слова.

ЧП в школе №68 в Челябинске произошло утром 16 сентября. По информации следствия, 13-летний мальчик принес на занятия молоток, с которым впоследствии напал на своих одноклассников и учителей.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, в результате инцидента пострадали четыре человека. Ученика уже задержали сотрудники правоохранительных органов, при этом Следственный комитет РФ возбудил сразу два уголовных дела.

Ранее на видео попал момент госпитализации школьницы после избиения молотком в Челябинске.