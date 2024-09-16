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Ученик из Челябинска перед нападением опубликовал пост о нацизме

«112»: напавший на одноклассников челябинец выложил пост о нацизме и рабстве

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Depositphotos

Ученик школы №68 в городе Челябинске, напавший на одноклассников с молотком, за несколько часов до происшествия опубликовал в социальных сетях пост с рассуждениями о свободе нации и фашизме. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Подросток выразил уверенность, что образовательные учреждения были созданы для превращения детей в рабов и «отвлечения их внимания от правды». В частности, молодое поколение учат различать хорошие и плохие поступки. Но, по мнению нападавшего, подобных категорий на самом деле не существует.

Далее ученик заявил, что в Германии в годы правления нацистов якобы была настоящая свобода слова. В связи с этим его расстроило, что сейчас в России очень мало людей с соответствующими идеологическими взглядами. Как отметил школьник, в настоящее время 90% жителей страны — антифашисты.

ЧП в школе №68 в городе Челябинске произошло утром 16 сентября. По данным следствия, 13-летний подросток принес на занятия молоток, с которым впоследствии напал на своих одноклассников и учителей. RT писал, что также у молодого человека были нож и пневматический пистолет.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, в результате инцидента пострадали четыре человека. Ученика уже задержали сотрудники правоохранительных органов, при этом Следственный комитет РФ возбудил сразу два уголовных дела.

Ранее на видео попал момент госпитализации школьницы после избиения молотком в Челябинске.

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Нападение в школе Челябинска
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