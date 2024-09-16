Жителей Крыма предупредили о надвигающихся ливнях с грозами

В Крыму объявили штормовое предупреждение 16 сентября. Об этом сообщили в МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы и град. Также будет шквалистый ветер с порывами 20-25 м/с.

Спасатели предупредили, что при такой погоде растет риск ДТП, а также могут падать деревья и рекламные щиты. Жителей Крыма и туристов призвали избегать походов в горы и прогулок по набережным.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск в своем аккаунте X заявил о подготовке к введению в стране режима стихийного бедствия из-за наводнения. Он отметил, что решение о подготовке постановления Совета министров о введении режима было принято после консультаций с соответствующими министрами и службами.

15 сентября сообщалось, что в разных городах Европы местные власти принимают меры по укреплению набережных из-за шторма «Борис». Некоторые населенные пункты остались без подачи электричества.

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.