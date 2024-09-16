Появились фото из класса, в котором школьник напал на детей с молотком

Представители прокуратуры Челябинской области опубликовали фото из кабинета, в котором произошло нападение на детей. Кадры появились в официальном Telegram-канале.

На кадрах с места инцидента заметно, что некоторые парты стоят неровно, около стола учителя стоят стулья, которые должны находиться рядом с партами. Исходя из надписей на доске, предположительно, нападение произошло на уроке английского языка.

«Исполняющий обязанности прокурора области Евгений Федоров выехал на место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов», – поделились в ведомстве.

Инцидент произошел утром, в коррекционной школе. По данным источников, 13-летний ребенок прошел в школу с молотком и напал на детей и педагога во время урока.

О точном количестве пострадавших в СК РФ не сообщили, но известно, что помощь понадобилась нескольким школьникам и учителю.

Ситуация находится на контроле не только у правоохранителей, но и у главы региона. В следственном комитете возбудили два уголовных дела, одно из которых – по статье о халатности.

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