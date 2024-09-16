Эксперты объяснили, в чем уникальность и польза дубайского шоколада

В России набирает популярность новый десерт – дубайский шоколад. По сути, это сладкие плитки из молочного шоколада с добавлением тягучей ореховой начинки, теста катаифи из тонких волокон и фисташковой или кунжутной пасты. Благодаря этим ингредиентам он и полезен, а в целом его популярность – это результат успешного маркетинга, объяснила 360.r врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова.

Врач подчеркнула, что наиболее популярен дубайский шоколад в соцсетях, отметив, что это скорее результат идеального маркетинга, а не уникальных вкусовых качеств.

«Как и многие восточные сладости, дубайский шоколад отличается приторно сладким вкусом», — добавила врач.

По ее словам, полезным десерт может быть за счет теста катаифи и фисташковой пасты. Однако важно, что злоупотребление шоколадом грозит проблемами со здоровьем, в том числе – сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендованная норма потребления – 20–30 граммов.

Во многом популярности дубайскому шоколаду добавила его дороговизна и недоступность – заказать лакомство до последнего времени можно было только из-за рубежа, считает шоколатье Алла Комиссарова.

«Думаю, хорошо выстрелил маркетинг, в том числе через блогеров. Все начали постить, и это было вкусно. Кто-то очень умело это продвинул», — отметила она.

До этого выяснилось, что чаще всего из иностранных сладостей россияне заказывают шоколад. С начала года число покупок шоколадных плиток выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, средний чек покупки составил 312 рублей (+16%). А самой популярной зарубежной сладостью среди россиян в 2024 году стали шоколадные яйца Kinder JOY.

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