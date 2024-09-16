В Бурятии пьяный мужчина переехал спящего в палатке собутыльника

Жителя Бурятии подозревают в том, что он переехал своего знакомого во время рыбалки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Баргузинском районе. По версии следствия, мужчины приехали на рыболовную стоянку, где они выпивали. Один из них во время распития спиртных напитков заснул за столом, но позже проснулся из-за того, что ему стало холодно. Чтобы согреться, россиянин залез в машину и включил двигатель.

«При этом в припаркованной машине была включена первая передача, поэтому при срабатывании стартера автомобиль тронулся с места и наехал на палатку, в которой спал другой рыбак», – поделились в ведомстве.

В результате спасти пострадавшего не удалось. В отношении его друга возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего и собрать все необходимые доказательства.

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